عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجا من الموت| لاعب ناد مصري يبتلع لسانه أثناء المباراة..وهذه حالته الصحية

لاعب طنطا
لاعب طنطا

شهد دوري المحترفين بمصر واقعة نادرة الحدوث أثناء مباراة طنطا وبتروجت، ضمن أحداث الجولة السابعة بدوري المحترفين. 

بعد بلع لسانه.. الجهاز الطبي لطنطا يكشف تفاصيل الحالة الصحية للاعب نصر فاروق
لاعب طنطا 

لاعب يبلع لسانه أثناء المباراة

تعرض نصر عبدالرازق، لاعب نادي طنطا الرياضي، لإصابة خطيرة، خلال مباراة فريقه مع نظيرة بتروجت، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى لخضوعه لبعض الفحوصات الطبية. 

لاعب طنطا يفقد الوعي 

وسقط نصر عبد الرازق على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وبلع لسانه للحظات وفقد الوعي، حتى نجح الجهاز الطبي لطنطا في إنقاذه، ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، حتى تستقر حالته الصحية.

تنظيم قافلة بيطرية علاجية وتوعوية مجانية بالجيزة

ألفاظ خارجة .. طرد باتشيكو وغضب احمد توفيق اثناء طردهما أمام الزمالك|فيديو

بتروجيت يفوز على طنطا بدوري المحترفين

وفاز بتروجت على طنطا بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وسجل إسماعيل بامبا وهادي رياض هدفي بتروجيت، فيما أحرز نانا أنتوني هدف طنطا الوحيد.

ومن المفترض أن يكشف نادي طنطا، عن تفاصيل إصابة اللاعب نصر عبد الرازق، خلال الساعات المقبلة، بعد نقله إلى المستشفى.

تطورات الحالة الصحية للاعب نادي طنطا 

آخر تطورات إصابة لاعب طنطا بعد إنقاذه من ابتلاع لسانه، الأشعة تثبت سلامة لاعب طنطا، نصر عبد الرازق من وجود اي نزيف في المخ واللاعب لا زال يخضع للملاحظة الطبية في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.

طبيب طنطا يكشف مستجدات حالة لاعب الفريق بعد بلع لسانه

كشف إبراهيم مجد رئيس الجهاز الطبي بنادي طنطا آخر تطورات حالة نصر عبد الرازق لاعب الفريق.

وتعرض نصر عبد الرزاق مدافع نادي طنطا إلى إصابة بالغة خلال مباراة فريقه أمام بتروجت.

وقال مجد، حالة اللاعب غير مستقرة وسيجري أشعة مقطية على المخ.

وأضاف "نجحنا في رد لسان اللاعب بعد بلعه لكنه فقد الوعي واتجهنا نحو المستشفى لمتابعة حالته".

وتعرض نصر عبد الرازق لبلع لسانه وتم نقله غلى أقرب مستشفى بشكل فوري بناء على تعليمات الجهاز الطبي.

 

طنطا وبتروجت مباراة طنطا وبتروجت نصر عبدالرازق بتروجت طنطا دوري المحترفين لاعب يبلع لسانة أثناء المباراة لاعب طنطا يفقد الوعي بتروجيت يفوز على طنطا بدوري المحترفين تطورات الحالة الصحية للاعب نادي طنطا طبيب طنطا يكشف مستجدات حالة لاعب الفريق بعد بلع لسانه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

موضوعات متعلقة

انتصرنا| 200 طائرة و2000 مدفع وصواريخ أذلت العدو.. 50 عامًا على حرب أكتوبر وإذلال إسرائيل

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ اعرف التوقيت الصحيح وردد 50 دعوة مستجابة

العمل في 10 سنوات.. تشغيل 7 ملايين مواطن وخفض البطالة إلى 7% |تفاصيل

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

ترشيحاتنا

صندوق الإسكان الاجتماعي يزف بشرى للمتقدمين بمشروع سكن لكل المصريين 3

من بينها مطار دمشق الدولي .. هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة السورية

بعد الفوز على بيراميدز .. اِعرف موعد مباراة الأهلي والزمالك

لفظ غير متوقع من هالة صدقي بسبب أزمة بيومي فؤاد

طيب مصري : المصابون القادمون من غزة تعرضوا للفسفور الأبيض الحارق

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. تعرف على فوائد الحمص المسلوق

نجا من الموت| لاعب ناد مصري يبتلع لسانه أثناء المباراة..وهذه حالته الصحية

نور الدين جهانكير.. قصة السلطان الهندي الذي تزوج 20 امرأة واقتلع عيني ابنه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

فيديو

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ