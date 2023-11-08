نجا من الموت| لاعب ناد مصري يبتلع لسانه أثناء المباراة..وهذه حالته الصحية

شهد دوري المحترفين بمصر واقعة نادرة الحدوث أثناء مباراة طنطا وبتروجت، ضمن أحداث الجولة السابعة بدوري المحترفين.

لاعب طنطا

لاعب يبلع لسانه أثناء المباراة

تعرض نصر عبدالرازق، لاعب نادي طنطا الرياضي، لإصابة خطيرة، خلال مباراة فريقه مع نظيرة بتروجت، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى لخضوعه لبعض الفحوصات الطبية.

لاعب طنطا يفقد الوعي

وسقط نصر عبد الرازق على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وبلع لسانه للحظات وفقد الوعي، حتى نجح الجهاز الطبي لطنطا في إنقاذه، ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، حتى تستقر حالته الصحية.

بتروجيت يفوز على طنطا بدوري المحترفين

وفاز بتروجت على طنطا بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وسجل إسماعيل بامبا وهادي رياض هدفي بتروجيت، فيما أحرز نانا أنتوني هدف طنطا الوحيد.

ومن المفترض أن يكشف نادي طنطا، عن تفاصيل إصابة اللاعب نصر عبد الرازق، خلال الساعات المقبلة، بعد نقله إلى المستشفى.

تطورات الحالة الصحية للاعب نادي طنطا

آخر تطورات إصابة لاعب طنطا بعد إنقاذه من ابتلاع لسانه، الأشعة تثبت سلامة لاعب طنطا، نصر عبد الرازق من وجود اي نزيف في المخ واللاعب لا زال يخضع للملاحظة الطبية في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.

طبيب طنطا يكشف مستجدات حالة لاعب الفريق بعد بلع لسانه

كشف إبراهيم مجد رئيس الجهاز الطبي بنادي طنطا آخر تطورات حالة نصر عبد الرازق لاعب الفريق.

وتعرض نصر عبد الرزاق مدافع نادي طنطا إلى إصابة بالغة خلال مباراة فريقه أمام بتروجت.

وقال مجد، حالة اللاعب غير مستقرة وسيجري أشعة مقطية على المخ.

وأضاف "نجحنا في رد لسان اللاعب بعد بلعه لكنه فقد الوعي واتجهنا نحو المستشفى لمتابعة حالته".

وتعرض نصر عبد الرازق لبلع لسانه وتم نقله غلى أقرب مستشفى بشكل فوري بناء على تعليمات الجهاز الطبي.