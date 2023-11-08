تنظيم قافلة بيطرية علاجية وتوعوية مجانية بالجيزة

أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث، قافلة بيطرية علاجية مجانية، وتوعوية بمشاركة أطباء المديرية والإدارة البيطرية بالبدرشين.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت القافلة عن علاج وكشف للأمراض الباطنية لعدد 44 ابقار و 10جاموس، و280 اغنام، 150 ماعز، 2فرس، و15 حمار، و 2 جمال، وكلب، بإجمالى 404 حيوانات.



كما تم رش 2500 حيوان للطفليات الخارجية، وعلاج الامراض التناسلية لعدد 5

ابقار وجاموس، و5 من الماعز والاغنام، باجمالى 10، كما تم علاج الدواجن لعدد 12540دجاج، و400 بط، و250 من حمام، باجمالي 1924 طائر.



كما تم تنظيم ندوات للتوعية بأهمية التحصينات الوقائية والتأمين الصحي على الماشية.

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