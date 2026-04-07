انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
مديرة مرصد الأزهر: المنهج الأزهري الوسطي يعزز التسامح والتعايش السلمي

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، يضم نخبة من القيادات الأكاديمية والدبلوماسية والرسمية؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مواجهة التيارات المتطرفة وتحصين المجتمعات من الأفكار الهدامة.


ضم الوفد الأوزبكي كلًا من: الدكتور أكرمجون فوزيلوف مرادجونوفيتش، النائب الأول لرئيس قسم الاتصالات في إدارة رئيس جمهورية أوزبكستان، والدكتور إرغاش دامينوف إنوياتوفيتش، نائب رئيس الأكاديمية الأوزبكية الدولية للدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى الدكتور عبد العزيز غولاموف عبدوهابوفيتش، رئيس قسم التعاون الدولي في مؤسسة تنمية الثقافة والفنون، والسيد مظفر جليلوف محكموفيتش، نائب ومستشار معالي سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة.


كان في استقبال الوفد الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر، والتي تطرقت خلال اللقاء إلى الدور المحوري الذي يقوم به المرصد في تفكيك الخطاب المتطرف وتفنيد الشبهات التي تروج لها الجماعات الإرهابية عبر الفضاء الرقمي. 

كما استعرضت الدكتورة رهام استراتيجية العمل داخل وحدات المرصد التي تعمل بـ 13 لغة مختلفة، مؤكدة أهمية المنهج الأزهري الوسطي في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.


وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل وحدات المرصد المختلفة، تعرف خلالها أعضاء الوفد عن كثب على منظومة الرصد والتحليل اليومي، وكيفية إصدار التقارير العلمية التي تعالج القضايا المجتمعية والفكرية المعاصرة. كما اطلع الوفد على أحدث المطبوعات والحملات التوعوية التي يطلقها المرصد والموجهة للشباب بلغات عدة، مشيدين بالبنية التكنولوجية والمنهجية العلمية التي تتبعها المؤسسة في رصد الظواهر المتطرفة حول العالم.


وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد الأوزبكي عن تقديرهم للدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في نشر السلام العالمي. وأكد الوفد تطلع بلادهم لتعزيز أطر التعاون مع المرصد بما يسهم في حماية النشء وتجفيف منابع الفكر المتطرف.

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
السردين
أسعار السيارات
