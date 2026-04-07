هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الدراسة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من سائل حول حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الانشغال بالدراسة.

هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الدراسة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الأصل هو المحافظة على الصلاة في وقتها، مستشهدًا بما كان عليه الإمام عاصم بن أبي النجود، حيث كان إذا أُذن للصلاة وهو في طريقه لقضاء حاجة، يقول: “ميلوا بنا نصلي الفريضة، فإن حاجتنا من الدنيا لن تفوت”، في إشارة إلى أن أمور الدنيا لا ينبغي أن تُقدم على حق الله.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإنسان إذا انشغل باختراع الأعذار سيضيع عليه الوقت ولن يؤدي ما عليه، موضحًا أن الله تعالى بيّن الغاية من الخلق في قوله: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، لافتًا إلى أن العمل والدراسة والسعي في الحياة أمور مطلوبة، لكنها لا ينبغي أن تُشغل الإنسان عن أداء الصلاة في وقتها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال وجود ظروف قهرية، مثل التواجد داخل محاضرة لا يمكن الخروج منها، فيمكن للإنسان أن يصلي بعد انتهاء المحاضرة ولو خرج الوقت، فيقضي الصلاة، لكنه شدد على أن هذا ليس الأصل ولا ينبغي التوسع فيه أو اتخاذه عادة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الحفاظ على الصلاة لا يتعارض مع النجاح، بل هو سبب للبركة والتوفيق، مؤكدًا أن كثيرًا من الناجحين والمتفوقين هم من يحافظون على صلتهم بالله، داعيًا أن يجعلنا الله جميعًا من المحافظين على الصلاة.