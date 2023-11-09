إبراهيم عيسى: اليمين الصهيوني عايز يضرب الشعب الفلسطيني بالنووي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المنطق الخطابي والحنجوري ومنطق الحرب ضد إسرائيل والذي استخدم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وتحدي النظام الدولي اشتهر في هذه الفترة ولكنه لم ينجح، وجاء أنور السادات وقدم نموذج آخر وهو نموذج السلام وأعاد الأرض.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن هذا المنهج الذي اعتمده أنور السادات حينما اعتمده الفلسطينيين في أوسلو نجحوا ورجع جزء من الأرض ولكن اصدقاء منهج جمال عبد الناصر يخونون أصحاب المنهج الذي نجح على الأرض.

اليمين الإسلامي واليهودي

وتابع: "اللي مكن اسرائيل من الشعب الفلسطيني هو المنهج المنيل اللي بنعتمده من خطابات حنجورية وأعطينا الفرصة لليمين الإسلامي واليهودي الذين أفسدوا كل شيء ونعمل أعمال تقوي اليمين الصهيوني وهو عايز ينهي ويضرب بالنووي الشعب الفلسطيني ونكبر جنون اليمين الاسرائيلي ويأتي مجرم حرب زي نتنياهو يفضل يقتل ويموت واحنا ماشيين وفاكرين أن الخطة هتنجح".