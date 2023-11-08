المصريين الأحرار: الشعب يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي

أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الدور الدبلوماسي الرائع الذي تقوده مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكمة في التعامل مع القضايا سينعكس علي الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، أن المصريون جميعًا يقفون صفا واحدًا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري ضد كل المخططات.

الإدلاء بأصواتهم.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن تسهيلات الهيئة الوطنية للانتخابات في إجراءات العملية الانتخابية فيما يخص الاقتراع يؤدي إلى تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.