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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصلنا بظروف إعجازية ... رسالة مؤثرة من زيزو بعد فوز الزمالك على بيراميدز

صدى البلد

علق أحمد سيد زيزو نجم الزمالك  على  فوز الزمالك على بيراميدز، وذلك في المباراة نصف نهائي كأس مصر.

وكتب زيزو عبر حسابه بموقع انستجرام : احنا مخدناش بطولة بس وصلنا لمرحلة ومكان بظروف اعجازية ، احنا الزمالك عشان عندنا جمهور يهز الجبل ، احنا الزمالك عشان عندنا لاعيبه رجالة ، ربنا بيرسمك الطريق الصعب عشان يطلعلك في نظر الناس بطل .

وتابع :  بيحطك في كل الظروف المستحيله عشان يوريك انة موجود لو اخدت بالاسباب و اجتهدت ، جمهور يخلي الواحد يصدق انه احسن فرقه بالعالم حتي لو دا مش حقيقة ، شكرا لكل واحد كان موجود النهاردة تستحقوا تفرحوا.


وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

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