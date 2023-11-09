وزير خارجية بريطانيا يتوجه إلى السعودية للقاء نظرائه من الشرق الأوسط قبل اجتماع الجامعة العربية

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، إن الوزير جيمس كليفرلي توجه إلى السعودية بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن كليفرلي سيلتقي وزراء خارجية من الشرق الأوسط في السعودية قبل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، السبت المقبل.

ونقل البيان عن كليفرلي قوله: "ستتركز الجهود الدبلوماسية على تأمين الإفراج عن الرهائن (الإسرائيليين لدى حركة حماس)، وضمان مغادرة الرعايا الأجانب من قطاع غزة، وردع أي تصعيد إقليمي، وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع للقطاع.

وأضاف: "سأعمل على ذلك خلال زيارتي للسعودية عندما ألتقي بعدد من نظرائي في المنطقة لاستكشاف كيفية تحقيق هذه الأهداف بسرعة، وبحث حل مستقبل حل الدولتين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".