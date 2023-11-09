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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وانتصرت المبادئ.. تعليق ناري من عمرو الدردير بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

صدى البلد

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على فوز الزمالك بنصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

 

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك: وانتصرت المبادئ ،الزمالك يضرب موعدا مع الأهلي في نهائي كأس مصر ،اكينيولا وناصر منسي كلمة السر .. وعواد هو الأصل.

 

 

فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأسمصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

 

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأسمصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

 

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الاضافي ، بعد ان انتهى الوقت الاصلي 1-1 .

 

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيلدونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجؤ لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهللمواجهة الأهلي في النهائي

 

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