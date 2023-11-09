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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك بعد تألقه في مباراة بيراميدز: أنا ليه بعيد عن المنتخب؟

صدى البلد

كشف نبيل دونجا، لاعب نادي الزمالك، تفاصيل هدفه أمام بيراميدز، في تصريحات تلفيزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال: “كنت حاسس إننا هنكسب برغم الغيابات الموجودة في الفريق"، وتساءل: "مش عارف ليه انا بعيد عن المنتخب”. 

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

 

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقلن في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.

وعاد الزمالك للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي. 

الإعلامي مهيب عبد الهادي لاعب نادي الزمالك مهيب عبد الهادي مباراة بيراميدز نادي الزمالك نهائي كأس مصر كأس مصر

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