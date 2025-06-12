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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

التمثيل تحول لحقيقة.. الفنان يوسف فوزي يكشف علاقه مرضه بشخصية أوبرا عادية|خاص

الفنان يوسف فوزي مع الإعلامية أوركيد سامي
الفنان يوسف فوزي مع الإعلامية أوركيد سامي
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد الفنان القدير يوسف فوزي في منزله، بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض، وظهر الفنان متأثرًا بإصابته بمرض الشلل الرعاش، وبدت عليه علامات التقدم في العمر بشكل واضح.


وكشف الفنان يوسف فوزي عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع زوجتي وأستيقظ في العاشرة صباحًا، ثم أتناول الفطور والدواء، وهو صعب جدًا ويشعرني بالتعب، بعد ذلك أذهب إلى النادي، وأجلس عند الأشجار لأني أحب الطبيعة”

وأضاف فوزي بحزن: “أنا تعبان أوي... افتكروني بالخير لما أموت. كل اللي يشوف عمل فني ليا يدعي لي ويفتكرني بالخير”.


و تابع يوسف فوزي: “ مسلسل أوبرا عايدة التمثيل تحول لحقيقة كنت بجسد دور طييب يعاني من شلل الرعاش و سألت النجم القدير يحيي الفخراني عن ما هو الشلل الرعاش و تفاصيل حركة الشخص الذي يعاني منه و وصف لي ، و لكن لم أكن أعلم أن التمثيل يتحول الي حقيقة سبحان الله و الحمد لله .

يُذكر أن موقع “صدى البلد” الإخباري أجرى هذا اللقاء الحصري مع الفنان يوسف فوزي، من تقديم الإعلامية أوركيد سامي، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض.

وقد كشف فوزي، ولأول مرة، عن العديد من الأسرار حول حياته الشخصية والفنية، وتصدَّر اسمه تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر اللقاء.

وحرص الفنان أمير كرارة على توجيه رسالة مؤثرة إلى الفنان القدير يوسف فوزي ردا على أمنيته تجسيد كرارة لسيرته الذاتية في عمل فني.

وتمنى أمير كرارة الصحة والسلامة ليوسف فوزي، وقال في مدخله هاتفية لموقع  “صدى البلد” الإخباري: “ربنا يديله الصحة، دا حبيب قلبي،  وشرف ليا طبعا ترشيحه لي لتجسيد سيرته الذاتية، لأنه إنسان جميل، وفنان كبير، وأنا بحبه جدا ، الفنان يوسف فوزي أب و اخ  لي وبحبه جدا  وأتمنى تقديم السيرة الذاتية له”.

وأضاف: “لم أنسَ زمان لما حضر كتب كتابي وكنت صغير لسه.. هو بيحب كل الناس، ربنا يديله الصحة وشرف ليا إني أقدم سيرته الذاتية”.


وحرص الفنان أمير كرارة على توجيه رسالة مؤثرة إلى الفنان القدير يوسف فوزي ردا على أمنيته تجسيد كرارة لسيرته الذاتية في عمل فني.

وتمنى أمير كرارة الصحة والسلامة ليوسف فوزي، وقال في مدخله هاتفية لموقع  “صدى البلد” الإخباري: “ربنا يديله الصحة، دا حبيب قلبي،  وشرف ليا طبعا ترشيحه لي لتجسيد سيرته الذاتية، لأنه إنسان جميل، وفنان كبير، وأنا بحبه جدا ، الفنان يوسف فوزي أب و اخ  لي وبحبه جدا  وأتمنى تقديم السيرة الذاتية له”.


وأضاف: “لم أنسَي  زمان لما حضر كتب كتابي وكنت صغير لسه.. هو بيحب كل الناس، ربنا يديله الصحة وشرف ليا إني أقدم سيرته الذاتية”.


 

https://youtube.com/shorts/tpFzg8ylS-0?si=KzIh_InJmoxmajsX


https://youtu.be/CpV5eUfScHs?si=i5uAw4r3cjcfTsEp

يوسف فوزي اخبار الفن نجوم الفن الإعلامية أوركيد سامي ظهور بعد سنوات من الغياب إنفراد

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