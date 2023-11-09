عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يوصي بنقل لجنة الألبان من الطابق الثالث تيسيراً على المواطنين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية داخل مدينة بنها، تفقد خلالها مركز رعاية الطفل ثانٍ.

وتابع الجزار أعمال لجنة صرف الألبان الصناعية للمواليد، وأعمال ميكنة صرف الألبان، كما تفقد إدارة الملاريا وناقلات الأمراض.

وأوصى بنقل أعمال لجنة صرف الألبان  من الطابق الثالث للطابق الأرضي بمبنى المديرية القديم، بالتنسيق بين مدير الإدارة الصحية ببنها، ومدير إدارة الأمراض المتوطنة؛ تيسيراً على الأمهات المترددات على المكان لصرف الألبان.

كما تفقد المجلس الطبي العام ببنها، وتابع أعمال إنشاء مظلة الانتظار الخاصة بالمترددين على المكان.

وشدد على المقاول المختص بالبناء بضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاء في أسرع وقت ممكن.

كما تابع الجزار سير العمل داخل المجلس الطبي.

القليوبية الأمراض المتوطنة الدكتور حموده الجزار المجلس الطبى العام صحة القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

موقف بيراميدز من التعاقد مع فتوح.. وحقيقة عودة مصطفى فتحي للزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: إزالة 408 حالات تعدٍ وتحرير 180 محضر مخالفة مبان

محافظ القليوبية يتفقد معارض تخفيض السلع الأساسية بمدن بنها وشبرا الخيمة

اندلاع حريق بأحد المولات الكبرى بمدينة بنها في القليوبية

المؤبد لمتهمين بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية

ضمن المبادرة الرئاسية.. جامعة بنها تطلق حملة للكشف المبكر عن الأورام

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل تقي ناجى عروس بنها

فريق جراحي بمستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ مسنة مصابة بكسور بالفقرات الصدرية

الكشف على 1386 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة مرعبة للشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فرج عامر: أن يلعب الأهلي ناقص لاعب أفضل من إشراك موديست.. شاهد

موبايل جديد بـ 900 جنيه فقط.. لا يفوتك شراؤه

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

أسباب غير متوقعة تسبب فقدان الشهية عند الأطفال ..تعرفي عليها

محمد عواد: الفوز على بيراميدز جاء بسبب "النوايا الصافية".. وأتمنى العودة للمنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التجار بيخزنوها|رئيس الشركة يخرج عن صمته.. وهذا موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة| خاص

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ