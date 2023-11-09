وكيل صحة القليوبية يوصي بنقل لجنة الألبان من الطابق الثالث تيسيراً على المواطنين

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية داخل مدينة بنها، تفقد خلالها مركز رعاية الطفل ثانٍ.

وتابع الجزار أعمال لجنة صرف الألبان الصناعية للمواليد، وأعمال ميكنة صرف الألبان، كما تفقد إدارة الملاريا وناقلات الأمراض.

وأوصى بنقل أعمال لجنة صرف الألبان من الطابق الثالث للطابق الأرضي بمبنى المديرية القديم، بالتنسيق بين مدير الإدارة الصحية ببنها، ومدير إدارة الأمراض المتوطنة؛ تيسيراً على الأمهات المترددات على المكان لصرف الألبان.

كما تفقد المجلس الطبي العام ببنها، وتابع أعمال إنشاء مظلة الانتظار الخاصة بالمترددين على المكان.

وشدد على المقاول المختص بالبناء بضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاء في أسرع وقت ممكن.

كما تابع الجزار سير العمل داخل المجلس الطبي.