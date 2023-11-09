عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منها تنفيذ 12 محلا..

بحضور السفير الصيني.. اكتمال أعمال المباني الرئيسية لمجمع هاير مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، في فعالية اكتمال أعمال المباني الرئيسية لمجمع "هاير – مصر" الصناعي الصيني بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور السفير الصيني بالقاهرة، والمدير التنفيذي لمجموعة " هاير"، ومسئولي المشروع.


وأشار المهندس علاء منيع، إلى أنه تم خلال الفعالية، مشاهدة عرض عن المباني الرئيسية التي تم الانتهاء منها بالمجمع، ومناقشة موقف أعمال المرافق للمشروع، مؤكداً حرص جهاز المدينة على تقديم كل الدعم والمساعدة في إطار مسئولياته، والعمل على الانتهاء من توصيل جميع المرافق للمشروع من طرق ومياه وصرف صحي، خلال فترة زمنية قصيرة.


وأكد المهندس علاء منيع الحرص التام على تطوير آليات التعاون بين الجهاز والجهات الأخرى العاملة في جميع المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بإنشاء المشروعات القومية.

جولة لرئيس جهاز مدينة الشروق بمناطق إسكان الشباب والنوادى

إسكان الشيوخ يناقش خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رئيس جهاز مدينة الشروق يستقبل سكان منطقة إسكان الشباب ..ويوجه بالاستجابة لطلباتهم

وكيل إسكان النواب: القطاع العقاري الأكثر أمانا للحفاظ على قيمة العملة

 
وفي سياق متصل، تابع المهندس علاء منيع، سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية الجارية بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ حضانة بالحى 16، بالقطعة رقم 76 بالمنطقة رقم 5، وكذا استكمال تنفيذ سوق تجارية نموذج 12 محلا بالحى 16بالمنطقة رقم 5، والأعمال الجارية بمدرسة تعليم أساسى بالحى 16، سعة 33 فصلا.


وأكد " منيع " أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال، بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وبالجودة المطلوبة، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق، للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانج جهاز العاشر من رمضان المهندس علاء منيع هاير – مصر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

الخطيب يقطع رحلته من السعودية.. فما السبب

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

3 أطنان.. دخول كميات ضخمة من الذهب وهدية حكومية لخفض الأسعار| ماذا يحدث؟

هدنة وشيكة.. 15 أسيرا مقابل 3 أيام بدون قصف إسرائيلي |تفاصيل الاتفاق

بقيادة رياض محرز .. أهلي جدة يواجه ضمك السعودي الليلة

الوزراء يستعرض توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور الشركات الصغيرة في التوظيف

ننشر كتاب الحكومة للرد على أسئلة المستثمرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

انقرض منذ 40 ألف عام.. كيف كان شكل إنسان نياندرتال الوسيم؟ شاهد بالصور

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ