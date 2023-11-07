جولة لرئيس جهاز مدينة الشروق بمناطق إسكان الشباب والنوادى

استكمل المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسؤولى الجهاز جولاته التفقدية لمتابعة الحالة العامة وذلك بمناطق ( إسكان الشباب، وجنوبى والقومى والنوادى "إجتماعى محور أراضى")



وطبقاً للجدول الدورى لمرور لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينه متفقداً المحاور والطرق وكذا الحدائق والتعامل مع المخالفات .



وتابع رئيس الجهاز بالجولة الأعمال الجارية لرعاية الزراعه والنظافه مؤكداً على تأمين أبواب أعمدة الإناره وأغطية الصرف الصحى وتطهير بلاعات الأمطار ووجه بتكثيف أعمال النظافه والرعايه للمسطحات الخضراء لرفع كفائتها.



كما جاء على هامش الجولة رصد أحد العقارات بمنطقة النوادى قام صاحبها بتغيير نشاط البدروم إلى نشاط مخزن فاكهة بالمخالفه لشروط التخصيص وتم التعامل مع المخالفه بالتحفظ على البضائع وإتخاذ الإجراءات القانونيه لغلق وتشميع العقار.



وأكد على الإستمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينه والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق .