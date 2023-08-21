وكيل إسكان النواب: القطاع العقاري الأكثر أمانا للحفاظ على قيمة العملة

أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري هو الأكثر أمانا للحفاظ على قيمة العملة، منوهًا بأن القطاع العقاري في مصر الفترة الماضية في إطار البيع حقق الكثير من المبيعات خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن هذا يأتي سببًا لأن المواطن يرى أن المحافظة على قيمة الجنيه من التضخم وسعر العملة هو القطاع العقاري.

وأشار "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد جميل ببرنامج "KWN Trending"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأزمة في الفترات الماضية كان بسبب ضعف في الإمدادات لسوق العقارات وضعف في القدرة على التسعير مما أدى إلى تأجيل المبيعات، منوهًا بان أدى لتوقف الشركات عن البيع، مؤكدًا أننا خلال الفترة الحالية تخطينا هذه الأزمة.

ستتجاوز الأزمة

وتابع: "مصر أرض الفرص والاستثمار الأمن وقوة السوق والمستقرة السياسية والأمنية"، موضحًا أن مصر في المرحلة الحالية ستعبر عن نفسها وستتجاوز الأزمة.