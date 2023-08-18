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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلول مستدامة.. لجنة وزارية تعالج قضية نقص مياه الشرب في سفاجا والقصير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اجتمعت لجنة فنية عليا تابعة لوزارة الإسكان والمرافق، واختتمت جولتها الميدانية لمراجعة حالة شبكات مياه الشرب ومحطات التحلية في مدينتي سفاجا والقصير. هذه الجولة تهدف إلى التحقق من أسباب نقص المياه ومشاكل مياه الشرب في المدينتين والبحث عن حلول مستدامة للمشكلة.

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اللجنة التقنية بحضور مجموعة من المسؤولين المحليين والمختصين في قطاع المياه. تم مناقشة مشكلة نقص المياه في أشهر الصيف وتأثيرها على السكان، خاصةً مع زيادة الاستهلاك خلال هذه الفترة. وقد تضمنت المناقشات تقديم تقرير صحي من الدكتور إسماعيل العربي حول الأثر الصحي لنقص المياه وضرورة التدخل السريع.

 

تجولت اللجنة في محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وأجرت جولة ميدانية في أحياء السكن بالمدينة لتقييم وضع خزانات المياه الخاصة بالأهالي. وقد لوحظ وجود خزانات مكشوفة تحتاج إلى تطهير وصيانة لضمان الصحة العامة والوقاية من انتشار الأمراض.

وقد تم الإشارة إلى أزمة كبيرة في مياه الشرب التي واجهتها المدينتان خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت مدة توقف ضخ المياه لأسبوع تقريبًا. وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى تشغيل محطة التحلية بكامل طاقتها في 10 سبتمبر المقبل، وذلك بمعدل 80 ألف متر مكعب من المياه يوميًا بعد انتهاء أعمال الصيانة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمعالجة تحديات مياه الشرب وضمان توفير إمدادات مستدامة ونوعية للمواطنين في مناطق مختلفة من البلاد.

الجهود الحكومية الاسكان والمرافق القصير الصرف الصحى الاستهلاك رئيس مدينة سفاجا

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