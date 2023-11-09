مسؤول دبلوماسي صيني: بكين تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

قالت جانج بانج، رئيسة قسم تخطيط البحوث بمعهد تاريخ ومؤلفات الحزب الشيوعي الصيني، إن الصين تعد أكبر دولة نامية في العالم، كما أن القارة الأفريقية بها أكثر دول نامية أيضا في العالم.

وأكدت جانج بانج، اليوم الخميس، خلال مؤتمر حول مسارات التحديث للصين والدول الأفريقية، أن الجانبين يربطهما معاناة تاريخية مشتركة.

وأضافت: “اختار الرئيس الصيني شي جين بينج إفريقيا كمقصده الأول بعد توليه منصبه في عام ٢٠١٣”.

وقالت أيضا، إن الصين والدول الإفريقية يتقدمان ويتعاونان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلي أن التعاون الودي بين الجانبين أصبح أكثر متانة وقوة في سبيل تحقيق التنمية والانفتاح والشمول.

وأكدت، أن مجموعة البريكس خير دليل علي تحقيق التنمية المستدامة بين الجانبين.