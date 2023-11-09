لازم الجماهير تعرفها..تصريح ناري من عبد الواحد السيد بعد الفوز علي بيراميدز

علق الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، علي سر فوز الزمالك علي بيراميدز، قائلا:" سر الفوز العدل هنعدل هنفوز ده وعد ربنا".

أضاف السيد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد حسام ميدو، بقناة المحور،:" كان فيه غلط كبير الفترة اللي فاتت واللي يخرج خارج النص فيه مجلس وفيه جمهور وفيه قواعد".

وتابع:" واجهنا صعوبات كبيرة خلال الفترة اللي فاتت احنا زي ما قال كابتن معتمد عاوزين ناس شبه نادي الزمالك، مردفا:" بشكل لاعبي الزمالك بغض النظر علي النتيجة".

وكشف عن مشاكل الفترة الماضية، قائلا:" كان فيه سلبيات داخل الفريق يجب علي الجماهير معرفتها، مرددا"

لازم الجمهور يكون عارفها".

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقلن في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.

وعاد الزمالك للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.