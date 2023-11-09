103 شاحنات أمس.. استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة من معبر رفح

استمر إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري شمال سيناء، والمقدمة من الدول العربية والأجنبية ومنظمات دولية.

وتم إدخال 103 شاحنات أمس، الأربعاء، إلى الجانب الفلسطيني عن طريق معبر رفح البرى، إلى جانب إدخال 5 سيارات إسعاف مجهزة من دولة الكويت، لتقديم مساعدات طبية للجرحى الفلسطينيين المصابين فى أحداث الحرب التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن بعض السيارات مجهزة لإجراء عمليات جراحية دقيقة، وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، ومن المنتظر أن يتم إدخال دفعة جديدة من سيارات الإسعاف إلى الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، ضمن المجموعة التي تهديها الكويت إلى الأشقاء في فلسطين وعددها 12 سيارة إسعاف.

وقد وصل إلى الجانب الفلسطيني 103 شاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والأدوية والمساعدات الغذائية والإغاثية.

وبذلك يصل اجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة إلى 753 شاحنة، تتصدر مصر جهود الإغاثة بأكثر من الثلثين من مصر والثلث الأخير من الدول والمنظمات.

9 آلاف طن

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن حجم المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم والتي بلغت 9000 طن تقريبًا، وقد شكلت المساعدات الغذائية حوالي 50%، بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25% والمساعدات الإغاثية 25% من إجمالي المساعدات.