اعرف مواعيد غلق المحال والكافيهات والمطاعم في الاجازة الأسبوعية.. تفاصيل

تزداد مواعيد غلق المحال العامة و المقاهى والكافيهات والمولات والمطاعم في ايام الاجازات الأسبوعية ساعة زيادة عن الأيام العادية.

حيث يتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية في يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية 1 صباحا، وتغلق في الساعة 12 مساءا يوميا في باقي ايام الأسبوع، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا.

اما المحال والمولات التجارية فيتم غلقها يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد الساعة 11 مساءا بينما تغلق 10 مساءا في باقي الأيام.

وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).

وبالنسبة لمحال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران فيتم استثنائها من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.

اما الورش الموجودة داخل الكتل السكنية فيتم غلقها الساعة 6 مساءا على ان يتم فتحها في 5 صباحا.