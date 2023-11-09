عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

86 متدربا يجتازون 3 دورات تدريبية في ختام الأسبوع 11 من خطة المحليات

خريجو الدورات التدريبية
خريجو الدورات التدريبية بمركز سقارة

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، الخميس، فعاليات الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والذي تضمن تنفيذ 3 دورات تدريبية، اجتازها 86 متدربا، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات، وإكسابهم مهارات وآفاقا جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ 3 دورات تدريبية بالأسبوع الثالث عشر، وهي دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى دورة قانون المحال العامة.


وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار دورتي إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الثالث على التوالي، ويستفيد منها 50 متدربا، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي ويستفيد منها 28 متدربا.

وشدد على أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حتى يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يحسّن من مستوى الأداء وجودته، وأيضاً اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات.

من جانبه، أوضح المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة، أن الدورات التي اجتازها المتدربون تأتي تماشياً مع حرص الوزارة على الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.

IMG-20231109-WA0010
IMG-20231109-WA0010
IMG-20231109-WA0008
IMG-20231109-WA0008
IMG-20231109-WA0009
IMG-20231109-WA0009
IMG-20231109-WA0005
IMG-20231109-WA0005
IMG-20231109-WA0006
IMG-20231109-WA0006
وزير التنمية المحلية التنمية المحلية دورات تدريبية الخطة التدريبية للمحليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

مفاجأة مدوية للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

الخطيب يقطع رحلته من السعودية.. فما السبب

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: استثمارات الدولة في شمال سيناء 283 مليار جنيه

ترشيحاتنا

سعر فولكس فاجن طوارق في السعودية

بيراميدز أمام الزمالك غير الأهلي.. ما هو سر تفوق الفارس الأبيض؟

حلمي النمنم: مقاومة المحتل واجب وطني وغير ذلك يعتبر خيانة.. شاهد

استشهاد 195 من الكوادر الطبية وتوقف الخدمة داخل 18 مستشفى بغزة

وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة والزراعات الشتوية

بعد 21 يومًا.. رئيس الحملة الانتخابية لـ السيسي يوجه رسالة للمصريين بالخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ