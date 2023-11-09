86 متدربا يجتازون 3 دورات تدريبية في ختام الأسبوع 11 من خطة المحليات

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، الخميس، فعاليات الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والذي تضمن تنفيذ 3 دورات تدريبية، اجتازها 86 متدربا، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات، وإكسابهم مهارات وآفاقا جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ 3 دورات تدريبية بالأسبوع الثالث عشر، وهي دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى دورة قانون المحال العامة.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار دورتي إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الثالث على التوالي، ويستفيد منها 50 متدربا، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي ويستفيد منها 28 متدربا.

وشدد على أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حتى يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يحسّن من مستوى الأداء وجودته، وأيضاً اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات.

من جانبه، أوضح المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة، أن الدورات التي اجتازها المتدربون تأتي تماشياً مع حرص الوزارة على الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.

IMG-20231109-WA0010

IMG-20231109-WA0008

IMG-20231109-WA0009

IMG-20231109-WA0005