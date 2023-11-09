رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: رؤية مرشحنا تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه على الصعيد الدولي تم استقبال وفود من سفراء بعض الدول الأوروبية؛ للرد على أسئلتهم حول رؤية مرشحنا وخطتنا المستقبلية كحملة.

وأضاف “فوزي”، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية لمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: “استقبلنا جالية من الفلسطينيين كأبسط مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية، وعقدنا مع الكيانات الشبابية المزيد من اللقاءات، وتلقينا منهم عشرات الأسئلة”.

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، “لمسنا تجاوبا كبيرا وتأييدا واضحا من تلك اللقاءات لموقف مرشحنا سواء لما تم فى مرحلة مكافحة الإرهاب أو إقامة البنية الأساسية".

وأكد أن “رؤية مرشحنا تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي القادم للحملة"، منوها بأنها رؤية طموحة تحمل الكثير من الأمل وتتطلب كثيرا من العمل، وسوف تقوم الحملة يوم السبت بعرض نشاط الحملة على صفحتها الرسمية.