رصاصة في وجهه.. إطلاق نار على سياسي إسباني بارز

قالت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، إن أليخو فيدال كوادراس، الزعيم السابق لحزب الشعب الإسباني الذي ينتمي إلى يمين الوسط في منطقة كتالونيا، أصيب برصاصة في وجهه في منطقة سالامانكا بمدريد.

وذكرت التقارير أن الرجل البالغ من العمر 78 عامًا نجا من الحادث، وتم نقله إلى مستشفى في العاصمة الإسبانية.

ويُعتقد أن الحادث، الذي وصفته تقارير إعلامية بأنه “إطلاق نار بأسلوب الإعدام”، نفذه مسلح واحد من مسافة قريبة، وهرب من مكان الحادث على دراجة نارية، وفقًا لصحيفة “الميرور” البريطانية.

بدورها، ذكرت “رويترز”، إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 1.30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (2.30 مساء بتوقيت جرينتش).

وطلبت الشرطة تسليم أي كاميرا مراقبة أو كاميرات أمنية قد تكون التقطت حادث إطلاق النار إلى السلطات في محاولة للتعرف على المشتبه به.

وفي الساعات التي سبقت إطلاق النار، نشر فيدال كوادراس على وسائل التواصل الاجتماعي عن عفو محتمل عن الانفصاليين الكتالونيين إذا كانوا سيقدمون الدعم لحكومة جديدة يقودها الاشتراكيون في مدريد.

وقال كوادراس إن “الاتفاق سيئ السمعة” من شأنه أن يسحق سيادة القانون في إسبانيا الذي قال إنه سيحول الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إلى “طغيان شمولي”.

وأضاف: “نحن الإسبان لن نسمح بذلك”.