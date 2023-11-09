أم تدهس ابنها بالسيارة.. ماذا حدث؟

شهدت بيلاروسيا حادث ماساوي، حيث دهست أم طفلها بسيارتها في واقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي.

دهست الأم، وعمرها 36 عامًا، من مينسك، بيلاروسيا، طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، أثناء فتحه باب السيارة، محاولًا الصعود داخلها.

وأوضحت كاميرا المراقبة، التي التقطت تلك اللحظة المروعة، أن الأم اعتقدت أن طفلها صعد إلى السيارة، وبدأت الأم تنطلق بها، فانزلق الطفل أسفل العجلات.

السيدة سارعت بالخروج من السيارة، دون أن توقفها، إذ خرجت مسرعة جراء صدمتها من حدوث مكروه لطفلها بسبب هذا الخطأ القاتل.

وبالتالي اصطدمت السيارة بحائط على جانب الطريق، وهرعت إحدى المارات، حاملة طفلها، لتوقف السيارة.

وسارعت الأم بحمل طفلها، وعادت لسيارتها، لتهرع إلى المستشفى، لإنقاذ طفلها.

وأوضحت تقارير، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الطفل أصيب بجروح عديدة، ويتلقى العلاج حاليًا.

وعلى الرغم من أن تلك الواقعة، حدثت منذ أيام في مينسك، إلا أن الشرطة لم تكشف عنها إلا اليوم، ونشرت فيديو عبر موقعها على الإنترنت، كرسالة توعية للآباء، بضرورة أخذ الحذر والحيطة والاحتياطات اللازمة، عند السفر مع الأطفال.

ووفق الشرطة، تم تحرير 4 بلاغات لمخالفات إدارية ضد الأم، ووجه لها تهم بارتكاب حادث مروري، ومغادرة السيارة قبل توقفها، ومخالفة قواعد نقل الركاب القاصرين، وغياب التأمين الإلزامي.