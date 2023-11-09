حماة وطن يدعو الجهات المنوطة بالمشاركة في التبرعات لصالح أشقائنا في فلسطين

ثمن الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، بقرار المرشح عبد الفتاح السيسي بتقليل نفقات حملته الانتخابية وتوجيه أي تبرعات في هذا الصدد لصالح غزة.

وأكد العطيفي فى بيان صحفى له أن حملة المرشح عبد الفتاح السيسي منذ بدءها وهي مؤيدة ومتعاطفة مع القضية الفلسطينية وساهمت في المشاركة في المظاهرات الشعبية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في التوطين، فضلا عن تعليق أنشطتها تضامنا مع أشقائنا في فلسطين.

وأكد العطيفي أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي تتميز بالتعاطي المختلف مع كافة القضايا والأحداث السياسية، مؤكدا أن كل هذا جعل هناك دعما شعبيًا كبيرًا مؤيدًا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحًا، ودعا العطيفي جميع الجهات للتضامن مع قرار الحملة بدعم الدولة الفلسطنية بالتبرع من أجل استمرارية الدعم الإنساني لأهالي غزة، وإمدادهم بكافة سبل الإعاشة لمواجهة ما يتعرضون له.

وأوضح أمين تنظيم حزب حماة الوطن أن خطوات الحملة في سياق دعم الدولة الفلسطينية بدعم وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على إنسانية الرئيس واهتمامه بالأشقاء في فلسطين.

كما أشاد العطيفي بما تم ذكره على لسان المتحدث الرسمي ورئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي من أن الحملة لمست تجاوبًا كبيرًا وتأييدًا واضحًا لموقف مرشحنا، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفسلطينية، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن والذي يعد جزءًا رئيسيًا من الحملة شارك متبرعا بشاحنات تحوي متطلبات الأشقاء لفلسطين وانطلقت الأسبوع الجاري داخل قطاع غزة، مختتمًا ؛" نحن داعمين منذ القدم للفلسطين وحقهم في التوطين" .