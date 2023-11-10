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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار الرئيس الفلسطيني: القمة العربية يجب أن تصدر قرارات ذات طبيعة عملية

محمود الهباش مستشار
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه إذا لم يكن هناك قرارات ذات طبيعة عملية في القمة العربية أو الإسلامية المقبلة لا يوجد لها جدوى، "لا أريد أن تعبر عن الغضب والسخط، أنا أريد إجراءات من القادة والدول على الأرض، وهي قادرة على ذلك، وقادرة على أن تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية باللغة التي تفهمها واللغة التي تعرفها". 

 

مستشار الرئيس الفلسطيني يتحدث عن موقف مصر 

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، الخميس، أن العرب والمسلمين قادرون على مخاطبة أمريكا بنفس لغة المصالح التي يتعاملون بها، موضحا أن الموقف المصري العربي قوي في ملف تهجير الفلسطينيين، وهي واحدة من القضايا التي حاولت إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، ولكن لم ينجحوا في ذلك. 

 

ووجه مستشار الرئيس الفلسطيني الشكر لمصر والأردن على موقفهما الصارم فيما يتعلق بقضية تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. 

مستشار الرئيس الفلسطيني القمة العربية محمود الهباش محمد شردي برنامج الحياة اليوم قناة الحياة الرئيس الفلسطيني

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