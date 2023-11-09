وزراء الخارجية العرب يعلنون رفض أية خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة

أدان وزراء الخارجية العرب الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

كما رفض وزراء الخارجية العرب إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأية أراض فلسطينية أخرى، ورفض أيه ترتيبات أمنية أو عسكرية أو سياسية دولية ما بعد انتهاء الحرب تستبعد سيطرة وحكم السلطة الفلسطينية.

ودعا وزراء الخارجية العرب للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة،والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وتقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين.

واعلن وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك العاجل نحو المجتمع الدولي

ومجلس الأمن للمطالبة بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية.

كما رفض وزراء الخارجية العرب أية خطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

