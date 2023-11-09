رئيس الاتحاد: توجيه السيسي بتخصيص أموال الدعاية الانتخابية لأهالي غزة شعور شعبي بامتياز

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المؤتمر الصحفي الذي نظمته حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لعرض أرقام وإحصائيات الحملة، تعكس الأساس الذي تنطلق منه الحملة، بأنها غير نمطية ومنفتحة على كل التيارات والتوجهات، فهي جامعة لجموع المصريين.

وثمن "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم الخميس ـ قرارات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الإنتخابية، مع دعوة الأحزاب والأطراف الداعمة لها، للتبرع بتلك الأموال إلي حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد الحرص الشديد من الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن الإرادة الشعبية المساندة لحقوق أهالينا في غزة واستكمالا لموقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن ترشيد الإنفاق في العملية الانتخابية أمر أصبح حتميًا في ظل التطورات التي نعيشها، سواء على المستوى المحلي وما نواجهه من أوضاع اقتصادية صعبة في ظل انعكاسات الصراعات العالمية، أو على المستوى الإقليمي، وضرورة الاعتماد على فقه الأولويات بدعم الأشقاء في فلسطين، المحاصرين منذ أكثر من شهر كامل، بدلا من الإسراف في الدعاية.

وجدد رضا صقر دعمه للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أنه الأجدر لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة، والأقدر على إدارة مصر في تلك التطورات والأجواب المشحونة عالميا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل عمله من خلال قواعده في مختلف محافظات الجمهورية على دعم الرئيس السيسي.