عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الاتحاد: توجيه السيسي بتخصيص أموال الدعاية الانتخابية لأهالي غزة شعور شعبي بامتياز

رضا صقر، رئيس حزب
رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المؤتمر الصحفي الذي نظمته حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لعرض أرقام وإحصائيات الحملة، تعكس الأساس الذي تنطلق منه الحملة، بأنها غير نمطية ومنفتحة على كل التيارات والتوجهات، فهي جامعة لجموع المصريين.

وثمن "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم الخميس ـ قرارات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الإنتخابية، مع دعوة الأحزاب والأطراف الداعمة لها، للتبرع بتلك الأموال إلي حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد الحرص الشديد من الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن الإرادة الشعبية المساندة لحقوق أهالينا في غزة واستكمالا لموقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن ترشيد الإنفاق في العملية الانتخابية أمر أصبح حتميًا في ظل التطورات التي نعيشها، سواء على المستوى المحلي وما نواجهه من أوضاع اقتصادية صعبة في ظل انعكاسات الصراعات العالمية، أو على المستوى الإقليمي، وضرورة الاعتماد على فقه الأولويات بدعم الأشقاء في فلسطين، المحاصرين منذ أكثر من شهر كامل، بدلا من الإسراف في الدعاية.

وجدد رضا صقر دعمه للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أنه الأجدر لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة، والأقدر على إدارة مصر في تلك التطورات والأجواب المشحونة عالميا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل عمله من خلال قواعده في مختلف محافظات الجمهورية على دعم الرئيس السيسي.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس حزب الاتحاد الاحزاب قطاع غزة القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قرار عاجل من زيلينسكي بشأن الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا

دمـ ار كبير.. لقطات من القصف الإسرائيلي على مستشفى النصر للأطفال بغزة

العراق.. ضربة صاروخية تستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد

للحامل.. طرق فعالة للتخلص من الكحة| تعرفِ عليها

عقب طوفان الأقصى| السعودية تعلق على التطبيع مع إسر.ائيل.. وهل تستخدم النفط كسلاح لوقف الحرب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ