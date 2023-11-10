حدث ليلا | الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية الجمعة .. أنغام تتألق وأصالة حافية على المسرح في في ليلة بليغ .. الإمارات تدعو لجلسة مفتوحة بمجلس الأمن .. إسرائيل تشن غارات على سوريا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل

وجه كامل الوزير وزير النقل، قيادات الوزارة بتشكيل لجنة فورًا لاستلام مستندات أهالي كفر العلو والتي تدل على ملكية أراضي ومنازل ووحدات خاصة بهم وسرعة الانتهاء

تألقت صوت مصر أنغام فى حفل روائع بليغ حمدى المقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض. وحصدت أنغام وصلات التصفيق الحار وصيحات إعجاب الالاف من جمهور الحفل من مختلف الجنسيات العربية حيث خطفت قلوبهم بصوتها واحساسها القوى ل ثلاث أغنيات للموسيقار الراحل هي "الحب اللي كان" لميادة الحناوى

كعادتها أثارت الفنانة أصالة الجدل بظهورها على المسرح ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي، الذي أقيم الليلة على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّه لولا الملامة السياسية لانسحب الائتلاف الإسرائيلي المكون لحكومة نتنياهو ولسقطت الحكومة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه إذا لم يكن هناك قرارات ذات طبيعة عملية في القمة العربية أو الإسلامية المقبلة لا يوجد لها جدوى، لا أريد أن تعبر عن الغضب والسخط، أنا أريد إجراءات من القادة والدول على الأرض، وهي قادرة على ذلك، وقادرة على أن تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية باللغة التي تفهمها واللغة التي تعرفها .

أكد اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، أنه لم يكن أحد يتوقع أن تنتصر المقاومة الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، مبينا أن إسرائيل لم تنجح حتى الآن رغم حربها على غزة منذ 34 يوما،

قالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الخميس، إنها دعت إلى جلسة مفتوحة لمجلس الأمن ستعقد ظهر الجمعة، مشيرةً إلى أن الجلسة تأتي في ضوء الوضع الصعب والتطورات المتصاعدة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طيرانه شن عدة غارات جوية في سوريا، وذلك ردًا على إطلاق طائرة بدون طيار أمس الخميس، استهدفت مدينة إيلات.

اقتحم متظاهرون يوم الخميس، مكتب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية خلال مسيرة حاشدة وسط نيويورك تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة.

أعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منذ قليل محيط المستشفى.

أوضح مسؤول إسرائيلي بارز، أمس الخميس، تفاصيل الهدن المرتقبة في غزة، مشيرا إلى موعد البدء بتنفيذها.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وتسعى لإيصال 150 شاحنة على الأقل يوميا إلى القطاع.