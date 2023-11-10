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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدعو إلى جلسة مفتوحة في مجلس الأمن اليوم

أرشيفية
أرشيفية

قالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الخميس، إنها دعت إلى جلسة مفتوحة لمجلس الأمن ستعقد ظهر الجمعة، مشيرةً إلى أن الجلسة تأتي في ضوء الوضع الصعب والتطورات المتصاعدة في غزة.

وكانت دولة الإمارات قد سيرت جسرا جويا لنقل معدات المستشفى في إطار عملية "الفارس الشهم 3" التي أطلقتها ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفا استثنائية حرجة.

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وأرسلت دولة الإمارات، صباح الخميس، طائرة تحمل على متنها 25 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ويأتي إرسال المساعدات في إطار حملة "تراحم من أجل غزة" المتواصلة، التي أطلقتها دولة الإمارات في أكتوبر الماضي لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة من الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

الامارات الأمم المتحدة مجلس الأمن غزة دولة الامارات

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