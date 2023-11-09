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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في قطاع غزة..

أمير قطر ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد،  على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية من خلال توفير آليات آمنة ومستدامة لهذا الغرض بجانب الأولوية المطلقة لحماية أرواح المدنيين وفق قواعد القانون الإنساني الدولي وضمان سلامتهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الزعيمين في قصر الشاطئ بأبوظبي.

كما شدد الزعيمان على أهمية العمل على تجنب اتساع دائرة العنف والتصعيد وتفادي مزيد من الأزمات الإنسانية في المنطقة وإيجاد أفق واضح للوصول إلى سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.

فيما منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء ــ الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسام "الاتحاد" تقديراً للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر .

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