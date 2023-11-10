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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد استبعاد لوسي.. غدا أولى عروض مسرحية الحفيد بطولة سما إبراهيم| تفاصيل

سما إبراهيم
سما إبراهيم

يبدأ المسرح القومي في عرض الموسم الرابع لمسرحية الحفيد للعام الثاني على التوالي ابتداء من غدا السبت الموافق 11 نوفمبر وحتي يوم 18 من نفس الشهر عدا يومي الثلاثاء والأربعاء فقط.

وتعود هذه المسرحية على خشبة المسرح القومي بالعتبة بعد سلسلة من الأزمات بين فريق عملها والذى أدي إلى استبعاد الفنانة لوسي وإسناد دورها إلى سما إبراهيم.
 


الترويج للمسرحية فى موسمها الرابع

وبدأت إدارة المسرح القومي في الترويج للمسرحية من خلال الصفحة الرسمية للبيت الفني للمسرح بطرح البوسترات الرسمية لفريق العمل مع الإعلان عن أسعار تذاكر العرض.

 

أسعار تذاكر مسرحية الحفيد


وطرح المسرح القومي أسعار تذاكر المسرحية عبر موقعهم الرسمي بثلاث فئات مختلفة الأولى تبلغ سعرها 110 جنيها والفئة الثانية بـ80 جنيه أما الفئة الثالثة والأخيرة فتصل سعرها إلى 60 جنيها.

 

مسرحية الحفيد 

المسرحية تناقش قضية الأسرة المصرية في إطار كوميدي اجتماعي،  ويتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذي تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة،  من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

 

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة سما إبراهيم، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،  يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق،  نشوى على عبد الرحيم،  ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

 

المسرح القومي مسرحية الحفيد الفنانة لوسى سما إبراهيم

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