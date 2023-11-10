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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على سيارة تلقي مخلفات على الطريق العام في طوخ بالقليوبية.. صور

ضبط سيارة
ضبط سيارة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ بالقليوبية من ضبط سيارة تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق العام وذلك أثناء المتابعة اليومية وذلك فى إطار توجيهات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن الاهتمام بمنظومة النظافة.
 

من ناحية أعلنت مديرية  الشئون الصحية بالقليوبية إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية البقاشين مركز كفر شكر أيام  الجمعة والسبت.

تضم القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات وذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

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طوخ الدكتور حموده الجزار الشئون الصحية القافلة الطبية القوافل العلاجية القافلة الطبية المجانية مديرية الشئون الصحية بالقليوبية

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