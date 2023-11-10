التحفظ على سيارة تلقي مخلفات على الطريق العام في طوخ بالقليوبية.. صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ بالقليوبية من ضبط سيارة تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق العام وذلك أثناء المتابعة اليومية وذلك فى إطار توجيهات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن الاهتمام بمنظومة النظافة.



من ناحية أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية البقاشين مركز كفر شكر أيام الجمعة والسبت.

تضم القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات وذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

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