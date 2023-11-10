أعلن الإعلامي أحمد شوبير إصابة حارس المرمي ريال مدريد كيبا في العضلة الضامة بالفخذ الأيمن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"ريال مدريد يعلن إصابة حارس المرمي كيبا في العضلة الضامه بالفخذ الأيمن".

نجح فريق ريال مدريد الإسباني، في حجز مقعدا له في ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه علي فريق سبورتينج براجا البرتغالي بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعدا في دور الـ 16.

ويتصدر فريق ريال مدريد ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة من إجمالي 4 مباريات.

وحقق ريال سوسيداد الإسباني، أول فوزا على ملعبه، فى دوري أبطال أوروبا، بعد 20 عاما، على حساب فريق بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال سوسيداد، جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط، بينما بقى بنفيكا بدون رصيد من النقاط.