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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

كريم إمام يثمن توجيه حملة الرئيس السيسي أوجه الدعاية لصالح الأشقاء في غزة

صدى البلد

قال كريم إمام، أمين الشباب بحزب حماة الوطن، أن الشعب يترقب السباق الانتخابي لمنصب رئيس الجمهورية والذي انطلقت الدعاية الانتخابية له بشكل رسمي أمس الخميس، وان هذا الحدث يستلزم من الجميع متابعة المرشحين جيدًا والإطلاع على برامجهم الانتخابية والوعي بها، كونها عاملًا من عوامل الاختيار في صناديق الاقتراع.

وأكد أمين الشباب في حزب حماة الوطن في بيان له اليوم، على أهمية المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات، والتي تعد واجباً وطنياً واستحقاقا دستوريا، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال العام للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

 

وأضاف إمام أن المشاركة الإيجابية تعني إرساء مبادئ الديمقراطية التي تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لقيادته الرشيدة خلال هذه الفترة الحرجة والتي تتطلب الإمعان في الاختيار لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار أمين شباب حزب حماة الوطن إلى التأثير القوي التي تخلفه المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، والتي تؤكد على أن الديمقراطية تسير على نهج سليم بمشاركة شعبية واعية تبحث عن الصالح العام للبلاد، بعيدًا عن السلبية التي لا تقود مصير الشعوب إلا نحو الظلام.

وثمّن إمام جهود قوى المجتمع المدني ومراكز الشباب والأحزاب التي أطلقت برامج ومبادرات توعوية للشباب وجميع فئات المجتمع في أنحاء الجمهورية بأهمية المشاركة السياسية التي تصنع الديمقراطية الحقيقية وتحافظ على استقرار وأمن مستقبل هذا الوطن.


وأكد أمين الشباب على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك الانتخابات نظرا لما حققه من إنجازات منذ توليه مقاليد الحكم ، ولذا من الضروري أن يستمر في قيادة البلاد خاصة في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة والتي تحتاج إلى قيادة حكيمة وقوية ورشيدة.

وأشاد إمام بتوجيه حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية لصالح غزة يؤكد حرص سيادته على دعم القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكد إخلاص الرئيس السيسى وحملته والمصريين جميعا فى الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه ضد بطش قوات الكيان الصهيوني وما يقترفه من مجازر ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء.

وأكد أمين شباب حزب حماة الوطن أن الوطن العربي يواجه تحديات صعبة، تقف لها مصر بالمرصاد باعتبارها الشقيقة الكبرى في المنطقة بما يحفظ ويؤمن الأمن القومي العربي والمصري، لافتا إلى أن حملة الرئيس السيسي تحملت مسؤوليتها المجتمعية تجاه الأشقاء في غزة وجددت العهد في حماية البلاد والتصدي لتوترات المنطقة بتوجيه دعم الحملة إلى مساندة الفلسطينيين في محنتهم، والتأكيد على الموقف المصري من القضية الفلسطينية

كريم إمام رئيس الجمهورية حماه الوطن الدعايا الانتخابية

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