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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير: غزة أشبه بالجحيم وسط الحديث عن وقفات إنسانية

صدى البلد

نشرت سكاي نيوز البريطانية تقريرا تتناول فيه ما يحدث في بلدة سديروت التي تقع بالقرب من سياج غزة على بعد كيلومتر واحد من القطاع. وأفاد بإن المباني المتهالكة المهدمة واضحة للعيان في الأفق. وقال إن المنظر يشبه مشهد من الجحيم.

 

وأضافت سكاي نيوز البريطانية، أن بلدة سديروت قريبة جدًا من غزة لدرجة أن نظام القبة الحديدية التابع للجيش الإسرائيلي، والمصمم لإطلاق الصواريخ، لا يتوفر له في كثير من الأحيان الوقت للرد علي تلك التي تطلقها حماس. 

 

رغم كل الحديث عن وقفات مؤقتة خارج الممرات الإنسانية الصغيرة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي، لم يهتم أحد من الأطراف لتطبيقها. تسمع أصوات الانفجارات وإطلاق نار ووابل المدفعية والدخان الأبيض يغطي المنطقة المحيطة ببلدة بيت حانون في غزة على بعد ثلاثة أميال.

 

قال المحلل الدفاعي البروفيسور مايكل كلارك، أن الإسرائيليون يهاجمون المستشفيات لأنهم يقولون إن هذه هي الأماكن التي يوجد فيها مقر حماس. وذكر أنه وردت أنباء عن انفجارات في المستشفى الإندونيسي وتحرك الدبابات في محيط مستشفي الشفاء.

 

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك اشتباكات عنيفة في مستشفى القدس، جنوب مدينة غزة. وأضاف: الكثير من القوات الإسرائيلية تتحرك نحو الشفاء، ويقولون إنه مقر حماس في الشمال. 

 

قال كلارك إنه يتوقع أن تكون هناك دعوات لإسرائيل لإثبات ذلك، نظرا لأنه لا يزال هناك الكثير من المدنيين والأطباء يحتمون بالداخل.

 

فر آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى مستشفى شمال غزة بعد انفجارات قريبة، حسبما قال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المنطقة لوكالة أسوشيتد برس.

 

لم يكن من الممكن الوصول إلى الأطباء في مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، بسبب انقطاع الاتصال بالهواتف والإنترنت.

 

كان المستشفى يؤوي ما يقرب من 80 ألف شخص يحاولون الفرار من المعارك البرية العنيفة والغارات الجوية.

 

قال محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء لرويترز إن إسرائيل تشن الآن حربا على مستشفيات مدينة غزة. ولم تعلق إسرائيل على الفور لكنها تزعم إنها لا تستهدف المدنيين وتبذل قصارى جهدها لتجنب ضربهم.

غزة القطاع سديروت

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