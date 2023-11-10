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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان مطاوع: مشاهد السجن فى صوت وصورة حقيقية.. فيديو

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، مساء أمس الخميس، والذي يعرض على فضائية "أون إي".

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وتحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن أكثر المشاهد المؤثرة في مسلسل "صوت وصورة"، قائله: "كان مشهد أما جم ليا في السجن وقالوا لي أن زوجني طلقني".

 

وأضافت: "في هذا المشهد غصب عني ارتجلت، وقولت نص غير مكتوب، لأني قولت "هيحرمني من بنتي.. قولوا له أنا آسفة بس مايخدش بنتي والنبي ما يحرمني من بنتي"، فكل ذلك كانت مشاعر حقيقية ارتجلتها بالمشهد".

 

وأشارت: "مكنتش قادرة آخد نفسي في المشهد حقيقي، وأخذنا المشهد مرة واحدة"، مضيفه: "كنا بنصور في سجن حقيقي، وعايزه أوضح حاجة لأن فيه بعض تعليقات وصلتني أن تصوير مشاهد السجن كانت في أماكن خمس نجوم، ولكن الحقيقة كنا بنصور في سجن حقيقي".


ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الداخلية، قائله: "الشركة المتحدة ووزارة الداخلية كانوا حرصين أن أي سجين يقدم أو يصور في السجن يقدم في سجن حقيقي وليس ديكور".

حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلامية منى الشاذلي برنامج معكم الشركة المتحدة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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