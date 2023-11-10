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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الإصلاح والنهضة يوضح دور الأحزاب في الانتخابات الرئاسية 2024.. فيديو

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظرف إقليمية وعالمية ووقت حرج.

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الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية: تصويت المصريين في الخارج بالاقتراع السرى المباشر

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الانتخابات الرئاسية 2024.. 137 لجنة تنتظر المصريين في الخارج

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "دور الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو توعية المواطنين بشكل كبير بأهمية الانتخابات بالنسبة للمرحلة الحالية في تاريخ مصر".

 

وأشار إلى أن "الأمة في أشد الحاجة لوعي سياسي عال وناضح لما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات في كل مكان، وهذا ظهر جليا في محاولة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري".

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