طارق العوضي: أتوقع مشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يتوقع أن تكون هناك نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتخطى انتخابات عام 2018، لافتا إلى أن هناك العديد من العلامات التي توضح هذا الأمر خلال الفترة الحالية.

طارق العوضي يتحدث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "العوضي"، خلال لقاء خاص مع برنامج عين المواطن، المذاع على قناة "تن"، أن هناك كثافة واضحة خلال عملية تجميع التوكيلات لكل المرشحين، وربما يكون للبعض عدد من الملاحظات عليها، ولكن مصر في اتجاه لانتخابات تعددية حقيقية بالفعل.

ونوه بأن غالبية المرشحين في الانتخابات الرئاسية لديهم بالفعل برامج انتخابية، وقادمين بناء على الحزب السياسي أو الاتجاه السياسي الذين يمثلوه، وبالتالي لديهم برامج سياسية متعلقة بالاقتصاد، والوضع السياسي والحالة الاجتماعية.