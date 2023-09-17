طارق العوضي: القيادة السياسية منفتحة على جميع الآراء ونرحب بالإفراجات الجديدة

مشيدا بخروج محمد زهران..

أشاد المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي بقرار الإفراج عن الدكتور محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، أحد الخبراء الذين شاركوا في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، قائلا "عقبال الباقي".

وأكد العوضي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار الإفراج عن الدكتور محمد زهران، إضافة إلى آخرين 33 من المحبوسين احتياطيا أمر جيد، ويعكس حالة التنسيق ما بين اللجنة والجهات المعنية "حاجة كويسة جدا ونطمع في المزيد من الإفراجات واستمرارها".

ولفت العوضي إلى أن كلمة الدكتور محمد زهران خلال اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني الأسبوع قبل الماضي، لاقت إشادة واسعة من زملائه، حيث جاءت جميع ردود الأفعال جيدة ولا يوجد فيها ما يغضب أحد، إضافة إلى أن "الرجل" بدأ كلمته بالإشادة بدعوة الرئيس للحوار الوطني.

واختتم العوضي بالتأكيد أن القيادة السياسية ترحب بجميع وجهات النظر ولا تجد أزمة فيها وظهر ذلك خلال حديث الرئيس مع الدكتور عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، معقبا: "ما يرده الرئيس هو أن يكون هناك قليل من الصبر على الدولة وستنفذ كل المطالب ومنها الخاصة بالإفراجات".