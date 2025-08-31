أسماء المرشحين لتدريب الأهلى بعد ريبيرو.. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن المرشحين لتدريب النادي الأهلي بعد رحيل المدرب خوسيه روبيرو مدرب النادي الحالي بعد هزيمة الفريق من بيراميدز.

وكتب مهيب عبد الهادي:"خد الخلاصة واسمع مني مجلس الاهلي بالإجماع مع رحيل ريبيرو والكل منتظر كلمة كابتن الخطيب بكرة لية بكرة لان ده آخر يوم يرحل فيه ريبيرو مجانا في حالة إقالته لأن عقدة بيقول اول ٣ شهور يرحل بدون شروط وبعدها يحق له الحصول علي ٣ شهور في حالة إقالته وبكرة آخر يوم في اول ٣ شهور

طيب ومين مرشح دلوقتي حسام البدري وجوميز وبعد اتخاذ القرار في ناس تاني هتدخل في الصورة

خدها مني أنا بقولك م الاخر".

وهزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.