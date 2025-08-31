قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعدّى على أرملة الفنان إحسان الترك .. مالك عقار ونجله يُواجهان هذه العقوبة

معتز الخصوصي

تنظر محكمة جنح الهرم، الثلاثاء المقبل 2 سبتمبر 2025، إعادة إجراءات محاكمة مالك عقار ونجله،  فى اتهامهما بالتعدى على أرملة الفنان الراحل إحسان الترك ونجلها خلال محاولتهما طردها ونجلها من الشقة بمنطقة الهرم.

كانت محكمة جنح الهرم، عاقبت مالك العقار ونجله غيابيا، بالحبس سنة، لاتهامهما بالتعدى على أرملة الفنان الراحل إحسان الترك ونجلها خلال محاولتهما طردها ونجلها من الشقة بمنطقة الهرم.

وقال دفاع أرمة الفنان الراحل إحسان الترك، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مالك العقار، وبعد انهائه إجراءات إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة، تم إخلاء سبيله.

كانت زوجة الفنان الراحل إحسان الترك، قدمت بلاغًا رسميًّا للنائب العام ضد مالك العقار الخاص بها بعد تهديدها بالقتل، مشيرة إلى أنها تركت منزلها من كثرة التهديدات.

وكشفت أرملة الفنان الراحل إحسان الترك، خلال تحقيقات النيابة، عن معاناتها الشديدة بعد وفاة زوجها، مشيرة إلى أنها تعرضت للطرد من الشقة التى كانت تسكنها، على يد مالك العقار ونجله.

وأضافت أن صاحب الشقة طردها وتعدى عليا وعلى نجلها، لافتة إلى أته كان يرغب فى زيادة إيجار الشقة إلى 7 آلاف جنيه، فى حين أن عقد الإيجار المبرم بينهما يوجد به مبلغ أقل من ذلك بكثير، مؤكدة أنها تعيش فى شقة اخرى حاليا وتركت الشقة القديمة محل النزاع بعد تهديدات مالك العقار.
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

