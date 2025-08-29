قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى مولده .. كيف كان يتعامل النبي مع الأهل والجيران؟
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
حوادث

القبض على سائق تعدى على طالب بسلاح أبيض بالاسكندرية

المتهم
المتهم
كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول طالب "مصاب بجرح قطعى بالرأس" ، وطرف ثانى سائق سيارة أجرة" بدون تراخيص" ، مقيمان بالإسكندرية ، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها لخلافات حول أولوية المرور .

تم ضبط الطرف الثانى وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المُشار إليه .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .

الأجهزة الأمنية الإسكندرية سلاح أبيض اخبار الحوادث

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

طريقة التحضير لعمل الكفتة المشوية للدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد