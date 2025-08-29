القبض على سائق تعدى على طالب بسلاح أبيض بالاسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول طالب "مصاب بجرح قطعى بالرأس" ، وطرف ثانى سائق سيارة أجرة" بدون تراخيص" ، مقيمان بالإسكندرية ، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها لخلافات حول أولوية المرور .

تم ضبط الطرف الثانى وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المُشار إليه .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .