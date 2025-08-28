حبس عاملين لاتهامهما بالتعدي بالضرب على مسن بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس عاملان لاتهامهما بالتعدي بالضرب على مسن بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين بالتعدي بالضرب على مسن بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من موظف بالمعاش مقيم بدائرة القسم "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، بتضرره من إثنين من أقاربه لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى حال تواجدهما بدائرة القسم لوجود خلافات عائلية بينهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (عاملان – مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



