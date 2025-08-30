قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهرت بـ وفاء عامر.. محاكمة مروة يسرى ابنة مبارك المزعومة اليوم
أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها
الموت أو الأسر ..صورة للقسام تثير الجدل بعد حظر النشر عن أحداث حي الزيتون
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ بالإسماعيلية
محمد رمضان : أنغام صوت مصر.. وربنا استجاب لـ دعائنا وقامت بالسلامة
أحمد حسن يوجه رسالة جديدة لوزير الرياضة بشان ملف عقود اللاعبين
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
فضل الحوقلة.. 4 كنوز لو عرفتها تجعلك تواظب عليها
إينو: بركات قالي ميسي هينفضك بالملعب.. ونجم برشلونة رفض قميص مدافع الأهلي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 30-8-2025
بقوة 5.2 درجة.. زلزال ثان يضرب شرق روسيا في أقل من ساعة
حدث هام طال انتظاره.. العراق يشهد اليوم انسحاب القوات الأمريكية من بغداد
حوادث

محاكمة طفل المرور و2 آخرين للتعدى على طالب فى المقطم.. الأربعاء

محاكمة طفل المرور و2 آخرين لاتهامهم بالتعدى على طالب فى المقطم
محاكمة طفل المرور و2 آخرين لاتهامهم بالتعدى على طالب فى المقطم
إسلام دياب

تنظر المحكمة المختصة، الأربعاء المقبل بجلسة 3 سبتمبر 2025، نظر محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" و2 آخرين، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وتعديهم على طالب وإصابته بعصا "بيسبول" أمام مدرسة في المقطم.

في تلك السطور نرصد كل التفاصيل للقضية وأزمات المتهم.

النيابة العامة تحيل المتهم فى قضيتين

قررت جهات التحقيق إحالة طفل المرور إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات بعد إيجابية عينة المخدرات.

وفي وقت سابق أحالت جهات التحقيق طفل المرور و2 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وإصابة شاب أمام مدرسة بالمقطم للمحاكمة.

إخلاء سبيل المتهم 

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل أحمد أبو المجد طفل المرور، بكفالة 20 ألف جنيه وذلك بتهمة التعدي على طالب وإحداث إصابات به في منطقة المقطم.

كانت جهات التحقيق ، قررت إخلاء سبيل متهمين في واقعة التعدي على طالب وإصابته بعصا بيسبول بكفالة 10 آلاف جنيه.

وزارة الداخلية تكشف التفاصيل 

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة طفل المرور مع طلاب في منطقة المقطم، إذ تبين من التحريات والتحقيقات، أن سبب المشاجرة “مشادة كلامية” أثناء تلقيهم درسا داخل سنتر تعليمي، وتم إلقاء القبض على المتهمين.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح حدوث مشاجرة بين طلاب في منطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 21 مايو، تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين (طرف أول): 3 طلاب “2 منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم”، و(طرف ثان) 4 طلاب “من ضمنهم طالبة”؛ بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درسا داخل "سنتر تعليمي" كائن بدائرة القسم.

وأوضحت أنه على أثر المشادة؛ توجه الطرف الثاني فى اليوم التالي "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم"، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم في أحد الشوارع، والتعدي عليهم بالضرب باستخدام "عصا معدنية"، محدثين الإصابات المشار إليها في التقرير الطبي.

ضبط المتهمين 

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط الطرف الثاني، والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

