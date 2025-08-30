قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي
قطة وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي بالدوري
توافق قانون الرياضة الجديد مع المواثيق الدولية.. تفاصيل مهمة
التحفظ على 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم
البدوي: تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص يحتاج إلى أخلاق من أصحاب الأعمال
الدوري الممتاز | الأهلي يصل استاد السلام لمواجهة بيراميدز
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي باستاد السلام قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
شمس البارودي تثير الجدل وتشبه منتقديها بالببغاء
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران
زيزو يخوض أول مواجهة أمام بيراميدز بقميص الأهلي
ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار مطروح إلى 100 شخص
قالوا عليه مات .. تفاصيل مرض دونالد ترامب رئيس أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملخص اليوم العالمي للسرد القرآني والعدد تجاوز 100 ألف.. فيديو وصور

اليوم العالمي للسرد القرآني
اليوم العالمي للسرد القرآني
محمد شحتة

نفذت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، اليوم السبت، النسخة العالمية الثانية من مبادرة "اليوم العالمي للسرد القرآني"، والذي حدده الأزهر ليكون في 30 أغسطس من كل عام، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليصبح احتفالًا عالميًا بتلاوة كتاب الله عز وجل.

عدد المشاركين في يوم السرد القرآني

وتجاوز عدد المشاركين المسجلين في اليوم العالمي للسرد القرآني حتى الآن، مائة ألف مشارك من حفظة القرآن الكريم المتقنين للقرآن من داخل مصر وخارجها، في دلالة على الإقبال الكبير على هذه المبادرة العالمية المباركة.

ويشارك في اليوم العالمي للسرد القرآني، العديد من الجهات منها:

مكاتب التحفيظ الأهلية تحت إشراف الأزهر الشريف.
المعاهد الأزهرية الحكومية: (202) مقر.
المعاهد الأزهرية الخاصة: (66) معهدًا في (9) محافظات.
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها.
مجمع البحوث الإسلامية (مناطق وعظ الأزهر).


مدينة البعوث الإسلامية.
جامعة الأزهر الشريف.
الإدارة العامة لرياض الأطفال.
مؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم.
مشاركة الأفراد من مختلف الدول.

كما يشارك في اليوم العالمي للسرد القرآني عدد من الدول الأجنبية، وهي:

إندونيسيا
نيجيريا
أوغندا
الصومال
العراق
جنوب أفريقيا
تشاد
النيجر
تنزانيا

دعوة لتلاوة كتاب الله

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، إن يوم السرد القرآني بدأ اليوم من صلاة الفجر بمشاركة الآلاف من حفظة القرآن الكريم.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في تصريح له، إن الذي يتلو كتاب الله ويحافظ على تلاوته يزيده الله من فضله، لقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ) وقال النبي (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه).

وأشار إلى أنه من أجل ذلك طرحنا مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني لكي تكون دعوة لقراءة القرآن والتجمع حوله وترتيل كتاب الله، والعمل بالقرآن وفهمه والمحافظة عليه.

وأوضح أن سرد القرآن يمكن أن يحدث في يوم واحد، والعام الماضي شارك في يوم السرد القرآني أكثر من 6 آلاف طالب وختموا القرآن من أوله إلى آخره في يوم واحد.

وأجاب أبو اليزيد سلامة، على سؤال: هل يجوز ختم القرآن كاملا في يوم واحد؟ قائلا: نعم جائز شرعا، فمن يقرأ القرآن له حسنات من عند الله ولذلك نشارك من أجل هذا الثواب وفوز أبنائنا بهذا الثواب.

واستشهد بما ثبت عن سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة، كما كان الإمام الشافعي يقرأ القرآن ستين مرة، أي مرتين كل يوم في رمضان.

وذكر أبو اليزيد سلامة، أن اليوم العالمي للسرد القرآني، يأخذ الطابع العالمي أي يشارك فيه حفظة القرآن من دول مختلفة من العالم، ويتم سرد القرآن من مقرات محددة موجودة في أنحاء الجمهورية، عددها 6 آلاف مقر، منها مقرات داخل المعاهد الأزهرية أو مكاتب التحفيظ أو مقرات الفتوى.

وقال الشيخ محمد جلال، موجه قرآن كريم بالأزهر الشريف، إننا اليوم نحتضن حفظة القرآن الكريم في يوم السرد القرآني لختم القرآن في جلسة واحدة.

وأضاف أن الطلاب المشاركين اليوم في مكتب تحفيظ علي بن أبي طالب في حي المرج، يبلغ عددهم 140 طالبا وطالبة من حفظة القرآن المتقنين، وهذا العدد ضعف العدد المشارك في يوم السرد القرآني في العام الماضي.

وأشار إلى أن يوم السرد القرآني بدأ اليوم من السادسة صباحا ومن المقرر أن ينتهي في السادسة مساءا، وأعمار المشاركين تبدأ من عشر سنوات وحتى 20 سنة.

وذكر أن حفظة القرآن الكريم توافدوا علينا في السادسة صباحا في همة عالية لسرد القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة، منوها أن لدينا نماذج مشرفة من أهل القرآن الذين نشرف بهم اليوم.

اليوم العالمي للسرد القرآني يوم السرد القرآني السرد القرآني حفظة القرآن القرآن الكريم الازهر الشريف المعاهد الأزهرية عدد المشاركين في يوم السرد القرآني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطارات السكك الحديدية

توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب

ترشيحاتنا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الخليفة الصباح

أرشيفية

محكمة تايلاندية تقيل رئيسة الوزراء بسبب "مكالمة كمبوديا"

أرشيفية

رئيس هيئة الأركان الروسية: قواتنا سيطرت على 99.7% من أراضي لوغانسك

بالصور

أفضل الأطعمة لكبار السن للحفاظ على صحة القلب والعظام والدماغ

أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

قالوا عليه مات .. تفاصيل مرض دونالد ترامب رئيس أمريكا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد