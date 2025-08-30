قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة
غيابات بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري
مانشستر سيتي يواجه رحلة الدائرة القطبية الشمالية في دوري أبطال أوروبا
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
ديني

الشيخ أبو اليزيد سلامة: يوم السرد القرآني دعوة لترتيل كتاب الله والمحافظة عليه.. فيديو

الشيخ أبو اليزيد سلامة
الشيخ أبو اليزيد سلامة
محمد شحتة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، إن يوم السرد القرآني بدأ اليوم من صلاة الفجر بمشاركة الآلاف من حفظة القرآن الكريم.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في تصريح له، إن الذي يتلو كتاب الله ويحافظ على تلاوته يزيده الله من فضله، لقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ) وقال النبي (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه).

وأشار إلى أنه من أجل ذلك طرحنا مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني لكي تكون دعوة لقراءة القرآن والتجمع حوله وترتيل كتاب الله، والعمل بالقرآن وفهمه والمحافظة عليه.

وأوضح أن سرد القرآن يمكن أن يحدث في يوم واحد، والعام الماضي شارك في يوم السرد القرآني أكثر من 6 آلاف طالب وختموا القرآن من أوله إلى آخره في يوم واحد.

وأجاب أبو اليزيد سلامة، على سؤال: هل يجوز ختم القرآن كاملا في يوم واحد؟ قائلا: نعم جائز شرعا، فمن يقرأ القرآن له حسنات من عند الله ولذلك نشارك من أجل هذا الثواب وفوز أبنائنا بهذا الثواب.

واستشهد بما ثبت عن سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة، كما كان الإمام الشافعي يقرأ القرآن ستين مرة، أي مرتين كل يوم في رمضان.

وذكر أبو اليزيد سلامة، أن اليوم العالمي للسرد القرآني، يأخذ الطابع العالمي أي يشارك فيه حفظة القرآن من دول مختلفة من العالم، ويتم سرد القرآن من مقرات محددة موجودة في أنحاء الجمهورية، عددها 6 آلاف مقر، منها مقرات داخل المعاهد الأزهرية أو مكاتب التحفيظ أو مقرات الفتوى.

