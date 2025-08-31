قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إجتماع عاجل لوزير التعليم بمديري المدارس الثانوي لمناقشة آخر استعدادات بدء الدراسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يلتقي اليوم الأحد ا لموفق 31 أغسطس 2025 محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمديري التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوي (الرسمية والرسمية لغات)  بجميع المحافظات ، وذلك في مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر  ، لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لبدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 20 سبتمبر 2025

May be an image of ‎text that says '‎بمذيري التعليم التاتو مدبزي المدارت الثانو ۰۳/۲/۳۳۳ بالعدينة التعليمية أكتوير كل مذيرية لقاء السد الوز العدد المطلوب المديريات المستيدفة الفتاريخ البحير الإسماعبلية شمال سيناء سيناء جميع مدیری التعليم الثانوى ومديرى المدارس الثانوى (الرمعية الرسمية لفات) ۱۱۰۰-٠٠.٠٠ جنود البحر الاحمر مطروح بني بنیسویف المنيا آسيوط قنا الأقصر اسوان وان القلبوبية جميع مدیری التعليم الثانوى ومديرى المدارس الثانوى (الرسمية الرسمية لغات) الاحد ٢٢/٣/١١١ ۱۰.۳۳-٣۳.۰ جميع مديری التعليم الثانوى ومديرى المدارس الثانوى الرسمية الرسمية لغات f...-t... الدقولية المنوفية الإسكندرية القاهر الجيزة الغريية دمياط كفر الشيخ بورسعيد الصويس الخيوم الوادى الجديد‎'‎

و يبدأ وزير التربية والتعليم بالاجتماع بـ مديري التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوي بمحافظات البحيرة والاسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا و الأقصر وأسوان من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا

ثم يجتمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  بـ مديري التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوي (الرسمية والرسمية لغات)  ، بمحافظات القليوبية والشرقية والدقهلية والمنوفية والإسكندرية من 11:30 لـ 1:30 ظهراً

وبعد ذلك يجتمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بـ مديري التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوي (الرسمية والرسمية لغات) بمحافظات القاهرة و الجيزة والغربية ودمياط وكفر الشيخ و بورسعيد والسويس و الفيوم والوادي الجديد من 2 ظهراً حتى 4 عصراً 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الرسمية والخاصة والدولية ، نافية صدور أي قرارات بتغيير الموعد المعلن حتى الآن

موعد بدء الدراسة 2026 للمدارس الحكومية والخاصة

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، فمن المقرر أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في يوم 20 سبتمبر 2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 للمدارس الدولية

كما تقرر رسميا أن يكون وأن يكون موعد  موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026  في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025.

العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس .. الخريطة الزمنية

 - موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

-موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )
 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

