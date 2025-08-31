غيابات الزمالك عن لقاء وادي دجلة اليوم.. عواد وشحاتة الأبرز

كشف الناقد الرياضي فتحي سند ، تفاصيل عن غيابات لاعبي الزمالك في مباراة وادي دجلة المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"فيريرا يضم أحمد حمدي ومهدي سليمان لقائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة، ويستبعد محمد عواد، وخروج محمد شحاتة بسبب الإصابة".



كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل الراحة الذي سيحصل عليها لاعبي الزمالك عقب مباراة وادي دجلة المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة فيريرا يدرس منح اللاعبين راحة طويلة عقب مباراة وادي دجلة خصوصا في ظل وجود فترة توقف طويلة بسبب خوض منتخب مصر مباراتين في تصفيات كأس العالم.

وأضاف الغندور، أن فترة الراحة قد تكون 4 أيام ولكن المدرب لم يقرر حتى الآن.