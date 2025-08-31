لازم ياخد أول طيارة على إسبانيا.. إبراهيم سعيد يُهاجم «ريبيرو»

انتقد إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك سابقاً، المدير الفني للنادي الأهلي بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثنائية دون رد من الدوري المصري الممتاز.



وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ريبيرو لازم ياخد أول طيارة علي إسبانيا !".

وكشف الإعلامي خالد الغندور، عن فتح النادي الأهلي خط اتصال مع أحد مدربي الزمالك السابقين بعد أنباء رحيل ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الأهلي يتواصل مع جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح الحالي لتولي المسئولية والمدرب يبدي موافقته على أن يتحمل الأهلي الشرط الجزائي".



مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.